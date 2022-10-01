До 14 октября все учебные заведения Украины переходят на дистанционное обучение

До конца текущей недели, 14 октября, все украинские учебные заведения в целях безопасности переходят на дистанционный формат обучения.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Министр обратился к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений приостановить очное обучение во всех учебных заведений.

«Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)», - написал Шкарлет в своем Telegram.

Министр подчеркнул, что жизнь и здоровье каждого гражданина превыше всего и призвал не пренебрегать безопасностью во время сигнала воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Напомним, что ранее Зеленский прокомментировал ракетные удары по украинским городам и назвал две основных мишени оккупантов.