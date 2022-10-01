После массированной атаки оккупантов посольство США призвало американцев покинуть Украину

После массированных ракетных ударов по украинским городам, посольство США в Украине призвало американских граждан покинуть территорию страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины. В частности, под обстрелом государственные объекты в Киеве и других городах, поэтому посольство призвало своих граждан самостоятельно покинуть страну.

«Продолжающиеся удары россии по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», - сказано в сообщении.

Напомним, что Германия созывает на завтра срочное заседание G7 из-за массовых обстрелов Украины россией.