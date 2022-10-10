Украинцев призвали сегодня меньше пользоваться электроприборами, чтобы ослабить нагрузку на электросети после обстрелов

В Офисе Президента призвали сегодня с 17.00 до 22.00 ограничить потребление электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей», – написал он.