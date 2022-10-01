В Днепре российская ракета взорвалась в 5 метрах от автобуса – водитель и пассажиры выжили

В Днепре российская ракета упала на дорогу в 5 метрах от пассажирского автобуса.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Чудеса иногда случаются. Обычный пассажирский автобус. Ракета взорвалась буквально в пяти метрах. Все живы», – написал он в Facebook.

Утром 10 октября армия рф нанесла массированные ракетные удары по Днепру. Также враг попал по инфраструктурным объектам на территории Кривого Рога и Криничанской территориальной громады.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате российской ракетной атаки по меньшей мере четверо погибших и 19 раненых. Разрушены объекты гражданской и критической инфраструктуры, повреждены многоэтажки, уничтожены автомобили. Россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожила наша ПВО.