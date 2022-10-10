Из-за ракетной атаки оккупантов опаздывают 38 поездов

В результате ракетного удара с задержкой до 30 минут двигаются 14 поездов, 24 поезда двигаются с задержкой от 30 минут и более.

Об этом сообщает в Facebook «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» продолжает движение, несмотря на все. В настоящее время с задержкой до 30 минут двигаются 14 поездов; 24 рейса двигаются с задержкой от 30 минут и более», – сообщают в ведомстве.

Отмечается, что задержки конкретного поезда можно оперативно просмотреть на сайте, а также в разделе «онлайн-табло» в чат-ботах «Укрзалізниці» и в приложении. В этом разделе также добавили онлайн-таблицу Конотопских вокзалов и Шостки.

Как известно, 10 октября РФ провела массированный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины.