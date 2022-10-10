Генсек НАТО Столтенберг осудил рф за массированный ракетный обстрел по украинским городам и заверил о непоколебимой поддержке Альянса

В понедельник, 10 октября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с утренними массированными ракетными ударами по украинским городам.

Об этом генсек написал в своем Twitter.

«Поговорил с министром иностранных дел Кулебой и осудил российские ужасающие и неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией кремля столько, сколько потребуется», - написал Столтенберг в Twitter.

Напомним, что ранее мировые политики осудили массированные ракетные удары по украинским городам: «Мы с Украиной, военная поддержка ЕС уже в пути».