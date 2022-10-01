Во время утреннего обстрела Киевщины в зоопарке был ранен лев

В понедельник, 10 октября, во время обстрела российскими оккупантами Киевской области травмировался лев из «Центра спасения диких животных».

Об этом сообщает UAnimals.

Пострадавшего льва зовут Брецель. Во время сегодняшней атаки на Киев хищник испугался громких взрывов и, пытаясь спастись, травмировался о вольер.

«россия дотягивает свои грязные руки до каждого из нас: людей, домашних и домашних животных, диких зверей. Однако мы верим, что это мировое зло будет скоро наказано», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в освобожденном Лимане волонтеры спасли контуженого медведя.