Для переселенцев из Украины запустили в ЕС онлайн-сервис по поиску работы

Европейская комиссия сегодня представила новый онлайн инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.

Онлайн-инструмент поиска работы под названием «Кадровый резерв ЕС» позволит лицам, перемещенным в результате вторжения россии, загружать свои резюме, которые будут доступны более 4 тысячам работодателей, национальных государственных служб занятости и частных агентств занятости.

Комиссар ЕС по вопросам занятости Николас Шмидт заявил, что к пилотному проекту присоединились пять стран ЕС, включая Польшу, в которой находятся больше всего украинских беженцев.

«Для работодателей в ЕС, которые, как мы знаем, сталкиваются с нехваткой рабочей силы во многих секторах, это может быть важным ресурсом, на который можно опираться», - сказал он.

Пилотный инструмент поиска работы под управлением Европейского агентства по труду доступен на английском, украинском и русском языках и связан с сетью служб занятости ЕС с более чем 3 миллионами вакансий.

Ранее сообщалось, что более 40% приехавших в начале войны украинских беженцев нашли работу.