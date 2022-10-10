Украинцам напомнили правила, как нужно оказывать первую помощь раненым

В Министерстве здравоохранения напомнили рекомендации по оказанию медицинской помощи для гражданских лиц.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Оказывайте помощь только при условии, что это безопасно для вас. Собственная безопасность – приоритет. Для этого осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает. Если у вас есть возможность, переместите пострадавшего в более безопасное место.

Оцените состояние пострадавшего. Проверьте, дышит ли он в сознании. Можно обратиться к человеку с вопросом, чтобы определить, находится ли он в сознании. Не нажимайте на части раненого тела для того, чтобы определить его состояние. Нормальное дыхание – это не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух сосчитать от 501 до 510 (10 секунд). Если пострадавший в сознании, то необходимость проверять пульс и дыхание сразу нет.

Обратитесь за номером "103" для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Если необходимо, обратитесь в другие экстренные службы (полиция, ГСЧС).

Остановите критические кровотечения. Для этого используйте кровоостанавливающий жгут/турникет или тугую повязку. Накладывайте кровоостанавливающий жгут/турникет на конечность максимально высоко. Правильно наложенный кровоостанавливающий джуг/турникет предполагает, что кровотечение остановлено. Также необходимо зафиксировать время его наложения. При отсутствии средств для остановки кровотечения, жмите на рану. Важно: НЕ переставайте давить на рану до приезда медиков или наложение кровоостанавливающего жгута/турникета.

Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту есть видимые посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления проходимости дыхательных путей.

Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились признаки жизни, следует начинать сердечно-легочную реанимацию. Уложите пострадавшего на спину. Нажимайте посреди грудной клетки двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия должна составлять 5-6 см. Частота нажатия должна составлять 100-120 в минуту.

Если пострадавший без сознания, держите его в стабильном боковом положении до приезда медиков. Не оставляйте пострадавшего. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно.