В Украине несколько дней могут быть веерные отключения электроэнергии

Веерные отключения электричества в Украине могут продолжаться в течение нескольких дней.

Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пишет «УНИАН».

- Сегодня и, возможно, несколько следующих дней всё же понадобится дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение, - отметил он.

По словам Кудрицкого, это будут контролируемые ограничения потребления и они будут временными – на «несколько часов, не более».