Иран увеличивает производство обогащенного урана, – Reuters

Иран быстро расширяет свои возможности по обогащению урана посредством передовых центрифуг на своем подземном заводе в Натанге.

Об этом со ссылкой на свидетельствует конфиденциальный отчет по ядерному контролю ООН сообщает Reuters.

В то время как косвенные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами о возобновлении иранского ядерного соглашения в 2015 году зашли в тупик, Тегеран ввел в действие все большее количество передовых центрифуг, которые соглашение запрещает использовать для производства обогащенного урана.

Это оборудование гораздо эффективнее IR-1 первого поколения – единственная центрифуга, которую соглашение позволяет Ирану использовать для увеличения запасов обогащенного урана. Иран добавляет их, в частности, на двух подземных участках в Натанге и Фордоу, которые могут быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять потенциальной воздушной бомбардировке.

Третий из трех каскадов или кластеров передовых центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном заводе по обогащению топлива в Натанге.

Иран также быстро завершил установку семи каскадов, которые либо не были завершены, либо были на ранней стадии установки 31 августа. В конце августа состоялся последний визит инспекторов, упомянутых в последнем квартальном отчете МАГАТЭ.

Эти семь каскадов, одна из центрифуг IR-4 и шесть машин IR-2m были полностью установлены, но еще не обогащались, говорится в отчете.

Напомним, как Иран запустил новые технологии, позволяющие разработать ядерное оружие.