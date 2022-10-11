В Киеве вводят веерные отключения электроэнергии

После массированной ракетной атаки Киева 10 октября компания ДТЭК вводит веерные отключения электричества в столице, начиная с сегодняшнего дня.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как объясняют в компании, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался определенный дефицит энергомощности. Веерные отключения вводятся для балансировки энергосистемы в Киеве и покрытия имеющегося дефицита мощности по требованию НЭК «Укрэнерго».

Начиная с 11 октября компания на ежедневной основе заранее будет обнародовать графики почасовых отключений света в Киеве на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не превышает 4 часов. Ориентировочное время отключений с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.