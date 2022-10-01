«Армия и народ едины»: Николаевские морпехи привезли помощь жителям прифронтовых сел

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского передали гуманитарную помощь жителям прифронтовых сел Николаевщины.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

«Прифронтовые села Николаевщины. Российские «асвободители» продолжают денацифицировать дома мирных жителей, больницы и школы. «Русский мир» принес сюда только террор, разруху, бедствия и гибель.

Морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в рамках гражданско-военного сотрудничества продолжают поддерживать местных жителей в зоне своей ответственности. В этот раз морские пехотинцы передали гуманитарную помощь трем общинам, постоянно страдающим ракетными и артиллерийскими ударами оккупанта.

Армия и народ едины. Вместе к победе!

Слава Украине!» – рассказали в бригаде.