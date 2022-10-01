Оккупант жалуется на неукомплектованность армии и на невыполненные обещания путина

Российский оккупант жалуется, что московские власти не позаболись о том, чтобы укомплектовать «вторую армию мира», а российский президент «в последнее время жестко косячит».

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Сейчас тихо хоть?

- Ну пока да. Походу, погода плохая - тихо. Беспилотники не летают из-за ветра и дождя. Вчера вон Херсон опять х*рачили со всего, что есть.

- Ну это специально, чтобы запугать, чтобы ушли дальше.

- Ну да, конечно. Ну путин вроде обещал защитить бл*. Обещал ответку жесткую, но что-то ничего не делается. Мы отступаем по всем фронтам.

- Куму писал своему?

- Да, писал там: шьет постоянно, и днем, и ночью. Спальники начал шить. Спальников, говорит, нет уже. Всё поразбирали. Ни обмундирования - ничего нет. Всё мобилизированным, всё на фронт. Сам себе всё покупаешь, а умирать будешь за стран, за свой счет, получается. Ох*ительно придумали. Конечно, бюджет по швам, наверное, трещит.

- Вообще ждем завтра. Что там, давай этого Шуклина «за ноздри» пусть, *бать, че-то делает, приказ какой-то варганит или что, я не знаю. Хотя бы отпуск, я не знаю - хоть че-то. По истечению контракта положен отпуск.

- У тебя там все контрактники или неконтрактники?

- Тут контрактники , даже ополченцы. И то, контракт пишут, иначе ты зарплату не получишь. Так хоть какая-то копейка. А так ты вообще будешь х*й знает где числиться. Короче, такая вот муть. путин напридумывал всякой фигни. Что-то в последнее время косячит жестко.

- Завтра, наверное командир придет, что-нибудь скажет новое.

- Да командир тоже с нами в этой ж*пе. Его еще и ранило бедолагу. Не вылезает из норы. Оттуда и ведет командование

Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал о наступлении украинской армии: «ВСУ идут в сторону Луганска, их там дох*я».