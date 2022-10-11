Специалисты «Николаевгаз», несмотря на обстрелы, продолжают возобновлять газоснабжение

Из-за ракетных и артиллерийских обстрелов значительные разрушения были нанесены газовой инфраструктуре Николаевской области – сетям и оборудованию. На 11 октября без газоснабжения остаются 7000 потребителей. Специалисты Николаевгаз продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Об этом сообщает АО «Николаевгаз».

«Доброе утро, друзья! Благодаря ВСУ мы смогли пережить очередной тяжелый для всех нас день. Мы выстояли и продолжаем работать, чтобы отремонтировать, заменить все, что уничтожено врагом. Специалисты АО «Николаевгаз» на своих рабочих местах и работают во благо общины», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что из-за ракетных и артиллерийских обстрелов значительные разрушения нанесены газовой инфраструктуре – сетям и оборудованию. На 11 октября без газоснабжения остаются 7000 потребителей: «Враг пришел на нашу землю, лишает нас удобств и более 1400 домохозяйств на временно оккупированных территориях лишены услуги распределения газа».

«К сожалению, есть районы, где восстановить распределение газа невозможно по нескольким причинам, а именно: поврежденное оборудование находится на линии столкновения и военные не допускают в опасный район, поврежден газопровод на открытой местности, где продолжаются постоянные обстрелы, территория заминирована и проход по ней запрещен. Наши специалисты отважны и уже имеют опыт коммуникации с военными и подразделениями ГСЧС, так как только будет возможность мы рискнем ради благосостояния клиентов компании», - добавили в Николаевгаз.

Благодаря собственному производству RGC Production, собственным логистическим маршрутам, в компании уверены, что после деоккупации территорий и прекращения боевых действий в области смогут быстро выполнить ремонт и замену оборудования.