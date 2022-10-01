Украина вернула тела 62 погибших героев, в том числе убитых оккупантами в Еленовке

Фото: архив Во вторник, 11 октября, прошла очередная передача тел. Украина вернула домой 62 павших героев.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки.

- Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям! – подчеркнул Олег Котенко.

В ведомстве напомнили, что в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247.

В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «вагнер» и его владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.

Оккупанты не допустили Красный Крест в Еленовскую колонию, где погибли украинские военнопленные

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие.

В россии заявляли о готовности отдать тела убитых в Еленовке военнопленных, но только после «расследования». Позже россия привезла в Еленовку «международный экспертный пул» – в его составе «аналитики» из Никарагуа и КНДР. Признанные цивилизованным миром эксперты так и не смогли попасть в колонию.

Позже стало известно, что в российских списках убитых и раненых в Еленовке украинских воинов есть разногласия. Украина ожидает приезда отдельной миссии ООН во главе с генералом для расследования массового убийства.