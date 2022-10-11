Оккупанты перебрасывают в Беларусь дроны-камикадзе, - ГУР

Российские оккупанты продолжают перебрасывать иранские дроны-камикадзе «Shahed-136» на территорию Беларуси.



Об этом сообщает украинская разведка.

По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, к 14 октября планируется ввезти еще 8.

Также Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию ​​«Кировская» в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Гомельской области Беларуси.

В ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения из Беларуси.

В качестве основных «поставщиков» выступают:

– 46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская область);

- 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская область);

– 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская область);

– 969 база резерва танков (Уречье, Минская область);

– 288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская область).

Грузы должны прибыть на железнодорожные станции ​​«каменская» (каменско-шахтинский) и ​​«марцево» (таганрог) ростовской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбивают 60% иранских дронов-камикадзе.