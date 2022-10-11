Оккупанты перебрасывают в Беларусь дроны-камикадзе, - ГУР

Российские оккупанты продолжают перебрасывать иранские дроны-камикадзе «Shahed-136» на территорию Беларуси.
Об этом сообщает украинская разведка.
По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, к 14 октября планируется ввезти еще 8.
Также Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию «Кировская» в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Гомельской области Беларуси.
В ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения из Беларуси.
В качестве основных «поставщиков» выступают:
– 46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская область);
- 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская область);
– 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская область);
– 969 база резерва танков (Уречье, Минская область);
– 288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская область).
Грузы должны прибыть на железнодорожные станции «каменская» (каменско-шахтинский) и «марцево» (таганрог) ростовской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбивают 60% иранских дронов-камикадзе.