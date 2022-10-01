Николаевский военный получил контузию, возвращается на фронт и просит помочь собрать на тепловизор для бригады

Военнослужащий из Николаева просит помочь собрать своей бригаде на тепловизор.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили близкие военного.
«Наш Николай вместе с собратьями бил врага под Бахмутом, вытаскивал одного из военных из-под минометного обстрела и получил контузию. Пока он в больнице, но уже рвется в бой. Когда его выпишут, поедет обратно на восток. Ему и ребятам очень нужен крутой тепловизор, чтобы видеть россиян при любых условиях», - сообщили родственники.
Цена тепловизора – 176 тысяч гривен, на данный момент собрано около 35 тысяч.
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