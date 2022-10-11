В Николаеве снова вспомнили за разработку Генплана – горожан просят принять участие в опросе

В Николаеве проводят опрос жителей, чтобы учесть их потребности при формировании нового Генерального плана города.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Друзья, важно ваше участие! Вместе с иностранными партнерами мы работаем над концепцией обновления Николаева после нашей победы. Пока архитекторы анализируют наш город, чтобы в дальнейшем разработать новый Генплан Николаева. Мнение николаевцев в этом процессе очень важно. Пройдите, пожалуйста, опрос. Его разработали иностранные архитекторы, а результаты будут переданы непосредственно фирме-разработчику Генплана. Спасибо всем, кому не безразлична судьба Николаева. Вместе победим и вместе отстроим родной город», – написал он в соцсети.

Анкета для опроса доступна по этой ссылке.

Напомним, в 2018 году депутаты Николаевского городского совета утвердили План зонирования территории Николаева. После этого Одесский апелляционный административный суд оставил по-прежнему постановление Николаевского окружного административного суда, которым признан незаконным план зонирования территории Николаева. В январе 2022 году это решение подтвердил Верховный Суд. Поэтому Николаевский городской совет не мог передавать землю в пользование или собственность.

В феврале 2019 стало известно, что в Николаевском горсовете начали заново разрабатывать новый генеральный план города, зонинг и историко-архитектурный опорный план.

В ноябре 2019 года в Николаеве обсудили экологическую оценку Генплана – закончилось спорами о зеленых зонах, застройках, авторынке и терминале «Нибулона».

В 2020 году мэр Сенкевич считал, что утверждать Генплан Николаева на следующие пять лет депутаты уже нового созыва.