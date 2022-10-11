В Николаеве запустили чат-бот, помогающий жителям и гостям города

В Николаеве запустили чат-бот Mykolaiv Help, помогающий жителям и гостям города найти полезную информацию о гуманитарной помощи, устранить аварийную ситуацию или решить другую проблему.

Об этом сообщили в Агентстве развития Николаева.

«Благодаря новому сервису уже не нужно идти куда-нибудь и заполнять документы, только нужен телефон или компьютер. Есть возможность сделать даже фото и указать точную локацию (далее следует распределение и по регламенту выполняются работы). В чат-боте Mykolaiv Help горожане смогут: сделать автоматическое обращение о помощи, описать возникшую проблему (главное – выбрать подтему для уточнения), указать адрес, загрузить фото и проверить предоставленную информацию, контролировать ход выполнения обращений, в том числе получать уведомления о сроки выполнения заявки и уведомления об изменении ее статуса», – говорится в сообщении.

Кроме того, можно узнать полезную информацию по эвакуации, оформлению статуса ВПЛ, сообщить о разрушении жилья, найти адреса гуманитарных пунктов, точек выдачи питьевой воды или расположение бомбоубежищ. Также есть возможность редактировать личные данные (ФИО, адрес проживания) и получать справку о плановых ремонтных и аварийных работах по определенному адресу.

Услуга доступна в Telegram и Viber по ссылкам:

Видео инструкция по пользованию чат-ботом:

Городской чат-бот для николаевцев разработала компания Bis-Soft на волонтерской основе.

Напомним, что на Николаевщине появился чат-бот для охоты на «мопеды» – сюда нужно извещать о дронах-камикадзе.