Украина вернула еще 37 депортированных оккупантами детей

Украинским властям удалось вернуть еще 37 детей, которых принудительно вывезли из Харьковщины в российский пгт Кабардинка, несмотря на то, что у них всех есть родители.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Уточняется, что после возвращения в Украину, семьи разместили в безопасном месте на Закарпатье. Они находятся в шелтерах для внутренне перемещенных лиц – в селах Белки и Горинчево.

Удобные условия проживания в недавно отремонтированных и оборудованных помещениях обеспечила Закарпатская ОВА. Не остались равнодушными и международные организации, передавшие вещи первой необходимости.

«Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы», - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что каждый, кто имеет любую информацию о незаконном вывозе детей в россию, может позвонить на круглосуточную горячую линию 16-48 и в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что россия депортировала более полутора миллиона украинцев.