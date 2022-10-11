Массированный обстрел 10 октября будет иметь для россии разрушительные последствия, - Резников

Министр обороны Алексей Резников проанализировал массированный ракетный удар со стороны россии 10 октября и уверен, что это было контрпродуктивно и будет иметь для россии разрушительные последствия.

Этим министр поделился в блоге на «НВ».

По словам министра, атака оккупантов красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. В первую очередь это связанно с тем, что москве не удалось добиться военной цели

«Наоборот - наши защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию быстрее изгнать врага, который обстреливает города в тылу, где живут их близкие», - написал он.

Резников подчеркнул, что нет необходимости в дополнительных аргументах, чтобы доказать, что россия - это государство-террорист и государство спонсор терроризма.

«Если в последние месяцы в разговорах с партнерами нам приходилось искать способы не допустить «усталости» от Украины, то теперь россияне все сделали за нас. Они четко показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе», - добавил он.

Резников объясняет, что уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев - сотни тысяч людей, которые вернулись из Европы, могут быть вынуждены снова искать там спасения.

Напомним, что в 11 странах Европы осудили массированные ракетные атаки рф против Украины: «Военные преступления не имеют срока давности».