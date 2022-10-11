В Николаеве открыли еще одну точку раздачи питьевой воды

Во вторник, 11 октября, в Николаеве открыли очередную точку выдачи очищенной воды, она находится на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Пункт выдачи воды имеет удобный автомат, который утеплен и бесперебойно может работать и в минусовую температуру. Установка модульной станции обратного осмоса мощностью 1 тонна в час стала возможной благодаря поддержке международных партнеров.

Жители окрестных домов в шаговой доступности смогут ежедневно с 06:30 до 20:30 часов набирать очищенную воду, кроме периода действия воздушной тревоги.

По Николаеву открыли уже 60 таких пунктов, в планах обустроить еще около 50. С актуальным списком адресов точек выдачи воды можно просмотреть по ссылке.

Напомним, как в Николаеве ликвидировали аварию, из-за которой весь город остался без воды – в двух микрорайонах проблема еще остается.