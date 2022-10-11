На ЗАЭС отключены все шесть блоков, а оккупанты заставляют сотрудников подписывать контракты с «росатомом», - ГУР

Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в «холодном состоянии», а сотрудников станции заставляют посписыать контракты с россиянами.

Об этом сообщает украинская разведка.

В настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ «Днепровская». Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗАТЕС.

Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар, но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

Вместе с тем, представители СРФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые «фильтрационные мероприятия». От работников требуется официальное оформление российских паспортов и подписание контрактов с «росатомом».

Напомним, что ранее президент «Энергоатома» возложил на себя обязанности гендиректора Запорожской АЭС.