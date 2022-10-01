11 жовтня 2022 року – 350 років від дня народження Пилипа Орлика

Пилип Орлик став символом нескореності й боротьби за волю свого народу.

Навряд чи національна справа мала такого освіченого, талановитого й вірного її представника, як Пилип Орлик. Діяльність гетьмана, безперечно, становить одну з найважливіших сторінок державної та військової історії України.

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика гордо несе ім’я великого сина України - Пилипа Степановича Орлика.

Студенти - орликівці присягають: «Душу — Богу, життя — країні, честь — нікому!».

Чекаємо козаків та козачок українців в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика.

Отримати більш детальну інформацію можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2, телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57

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НАБІР ПРОДОВЖЕНО ДО 25 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ.