Украинцы откликнулись на призыв власти и снизили потребление электричества – это помогло снизить нагрузку на энергосистему

После масштабного ракетного обстрела 10 октября, украинцы откликнулись на просьбы властей по уменьшению энергопотребления и помогли снизить нагрузку на энергосистему.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Украинцы, вы – невероятные! Вчера мы получили от вас массовый отклик на обращение властей с просьбой помочь снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить бытовое потребление электроэнергии вечером. Так, например, только Ровенская и Киевская области с городом Киевом вчера вечером добровольно уменьшили потребление близко 10-11%»,- написал он.

Галущенко поблагодарил украинцев за «сознательное сокращение бытового энергопотребления» вчера вечером.

«Ваша поддержка действительно помогла! Если сегодня вечером мы все сможем повторить такой сознательный подход к разумному энергопотреблению, графики аварийных отключений по стране могут быть существенно сокращены», - отметил он.

Министр напомнил, что ракетный удар по нашей энергосистеме 10 октября – уже второй за осень. Первая попытка прошла 11 сентября. Тогда через 4,5 часа было возобновлено энергоснабжение почти всем пострадавшим потребителям.

«Вчерашняя атака была значительно мощнее. Сейчас еще отключены потребители в Сумской, Тернопольской областях», — отметил Галущенко.

В то же время, по его словам, полностью восстановлено электроснабжение в Киеве, Хмельницкой, Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Черкасской областях.

«Но сегодня россиянами продолжаются обстрелы энергетических объектов и инфраструктуры. Спасибо всем украинцам за понимание и готовность терпеливо ждать восстановления. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но имеем массовые повреждения, поэтому работы много», — написал министр.

Также власти просят украинцев продолжать уменьшать нагрузку на электросеть в вечерние часы. А во многих областях, которые пострадали в результате ракетных ударов, вводят режим экономии электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Киеве вводят веерные отключения электроэнергии.