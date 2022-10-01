Зеленский предложил G7 разместить миссию международных наблюдателей на украинско-белорусской границе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой разместит международных наблюдателей на границе с Беларусью для контроля безопасности на фоне попыток рф втянуть республику в войну.

Об этом президент заявил во время обращения к лидерам стран G7 во вторник, 11 октября.

«Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он – со всеми соседями. И я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже применяется для ударов по Украине. И сейчас видим большую угрозу. россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране. Опосредованно - уже она втянула их. А стремится - втянуть напрямую», - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси.

«Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации безопасности. Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне «Группы семи» поддержать эту нашу инициативу», - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее диктаторы рф и беларуси решили развернуть совместную группировку войск.