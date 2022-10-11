Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Миллиардер Юрий Мильнер, входящий в число 15 богатейших людей России, отказался от российского гражданства.

Об этом сообщает Forbes.

Вместе с Мильнером из российского гражданства вышли и члены его семьи. У Мильнера есть гражданство Израиля, он проживает в США.

Это уже третий бизнесмен из списка Forbes, который в последние месяцы отказался от гражданства России. Летом такой шаг совершил основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов: он получил паспорт Казахстана, в котором проживает уже много лет.

В сентябре о выходе из российского гражданства сообщил бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян: он объяснил это решением вернуться в родную Армению, гражданином которой он является.

Юрий Мильнер - основатель группы фондов DST Global. Его состояние оценивается в 7,3 млрд долларов.