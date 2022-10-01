Оккупанты оборудовали «пыточную комнату» возле Святогорской Лавры

Российские оккупанты обустроили пыточную в пансионате неподалеку от Святогорской Лавры в Донецкой области.

Об этом сообщает СБУ.

Место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске обнаружили сотрудники Службы безопасности. Оккупанты обустроили его в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

«Российские военные насильно держали там местных жителей, поддерживавших территориальную целостность Украины», - сказано в сообщении.

Во время осмотра правоохранители обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В рамках начатого уголовного производства по частям 1, 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших, а также оккупантов, причастных к пыткам.