В оккупированном Херсоне активисты движения «Жовта Стрічка» продолжают украшать город украинской символикой

Во временно оккупированном Херсоне активисты движения «Жовта Стрічка» продолжают украшать город украинской символикой.

Об этом движение сообщает в своем Telegram-канале .

«Активисты движения гражданского сопротивления «Жовта Стрічка» продолжают демонстрировать свое присутствие и подлинное отношение к оккупантам во временно оккупированном Херсоне, мы маркируем украинский Херсон буквой «Ї» и рисуем проукраинские граффити, мы продолжаем распространять листовки и знаем обо всех коллаборантах вокруг. Наше сопротивление в Херсоне – это сигнал всей Украине и всему миру, что мы не думаем, что жизнь победит смерть. Херсон – это Украина!», – говорится в сообщении движения.