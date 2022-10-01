В оккупированном Херсоне активисты движения «Жовта Стрічка» продолжают украшать город украинской символикой

Во временно оккупированном Херсоне активисты движения «Жовта Стрічка» продолжают украшать город украинской символикой.
Об этом движение сообщает в своем Telegram-канале .
«Активисты движения гражданского сопротивления «Жовта Стрічка» продолжают демонстрировать свое присутствие и подлинное отношение к оккупантам во временно оккупированном Херсоне, мы маркируем украинский Херсон буквой «Ї» и рисуем проукраинские граффити, мы продолжаем распространять листовки и знаем обо всех коллаборантах вокруг. Наше сопротивление в Херсоне – это сигнал всей Украине и всему миру, что мы не думаем, что жизнь победит смерть. Херсон – это Украина!», – говорится в сообщении движения.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что из Херсона эвакуировали волонтера Григория Янченко, ставшего одним из символов украинского сопротивления.