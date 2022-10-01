ВАКС отказался отстранять директора морского порта «Южный», подозреваемого в завладении более 1,5 миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд отказался отстранять директора государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» Александра Олейника от должности. Его подозревают в завладении более чем 1,5 миллиона гривен.

Такое решение 30 сентября принял судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«В удовлетворении ходатайства отказать» , – говорится в решении.

Детектив Национального антикоррупционного бюро просил отстранить Олийныка, поскольку он может уничтожить или подделать вещи и документы, имеющие существенное значение для досудебного расследования и к которым он в силу своей должности имеет доступ. Также, по мнению НАБУ, подозреваемый может незаконными средствами самостоятельно или косвенно влиять на свидетелей и других участников уголовного производства, являющихся работниками ГП «МТП «Южный».

Однако, по мнению судьи, возложенные на Олейника обязанности, среди которых запрет общаться со свидетелями, может предотвратить незаконное влияние на них.

Издание напомнило, что НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю порта «Южный» Александру Олейнику, его заместителю Дмитрию Кузьмишкину и бывшему главному бухгалтеру предприятия в завладении более 1,5 млн. грн. По данным следствия, с апреля по август 2020, несмотря на ограничения, установленные правительством по выплате заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тыс. грн) на период действия карантина через COVID-19, и.о. директора порта «Южный» обеспечил излишнее начисление заработной платы. Его действия, совершенные по предварительному сговору с главным бухгалтером и заместителем директора порта, привели почти к 1,5 млн грн ущерба государству.

Позже Олейнику определили залог с возложением обязанностей.