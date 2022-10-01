«Нас на 15 км отбросили, мы в окружении»: Оккупант рассказал о ситуации на фронте на Херсонском направлении

Российский военнослужащий на Херсонском направлении рассказал телефоном разговоре о реальной обстановке на линии фронта.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
- Как дела, как здоровье?
- Все хорошо, за*бись, жив-здоров, отступаем.
- Отступаете?
- Да, п*зднц, нах*й за*рочили нас.
- Я сегодня у Славика был, он напугал, говорит, нах*й, окружили туда-сюда в окружении бл*. Я нах*й целый день на иголках. Но мы вошли.
- Ну, молодцы.
- Да нас уже опять окружают, нах*й.
- Еб*нуться нах*й. Х*й его знает че делать. А хули, че делать?
- Ну че-то с*ка. А че там путин? Какие новости? Че говорит-то, с*ка ган*он е*учий?
- Ну говорят, пацанов готовят, дох*я призвали бл*. Сейчас он полмесяца, кто неделю, кто две. Уже по-тихоньку будут отправлять.
- К нам уже приехали. Их вообще нах*й не готовили.
- Ну где-то говорят. Х*й его, Саш. Я не знаю уже бл*ть кому че верить.
- Сейчас от Вознесенского, от Новопетровки нах*й мы откатились, сейчас на Давыдов Брод нас кинули. Окапываемся, х*ли, в лесополке за ночь вторую позицию меняем. Тут, х*ли, арта забивает.
- Сейчас вот эти территории, они же присоединили, сегодня подписали - это уже территория россии. Может, применят нах*й тактичскую авиацию бл*, «лебедей», чтобы нах*й тм все сжечь. Так-то х*й его знает, дох*я их очень. Один к сорока нах*й. вот у вас там на одного сорок, это бл*ть как с китайцами. Не заю почему, дали им собраться, почему не в*бали - это не понятно, но разборки, наверное будут нах*й.
- Ой тут братан, знаешь, сколько таких случаев. Х*й его знает. Что-то бл* душком Саша попахивает х*евым бл*.отбросили
- Да, есть такой запах. Ну сегодня мы за ночь да раза, вчера только позиции выкопали. В час ночи сняли нас нах*й еще на 15 км назад . Мы-то стоим нах*й, понимаешь, а фланги пробивают - они с*ка отказываются нах*й. Мы в окружении.
- Ну. Да я так-то смотрю всю х*йню, бл* монтирую. Нашли, где вы там находитесь - Высокополье грёбанное бл*. Там говорю, моя карьера начала п*зды получать в Высокополье.
- С*ка, рвать их с*ка надо, давить - один х*й надо.
- Тут видишь нах*й, основная х*йня-то, бл*, в чем - в том, что артой х*ли накрывают круглые сутки.
- Да, это самое страшное. Но, с*ка х*ли. Видишь, такая война - другая война *баный в рот, совсем другая, бл*.