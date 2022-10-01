«Нас на 15 км отбросили, мы в окружении»: Оккупант рассказал о ситуации на фронте на Херсонском направлении

Российский военнослужащий на Херсонском направлении рассказал телефоном разговоре о реальной обстановке на линии фронта.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Как дела, как здоровье?

- Все хорошо, за*бись, жив-здоров, отступаем.

- Отступаете?

- Да, п*зднц, нах*й за*рочили нас.

- Я сегодня у Славика был, он напугал, говорит, нах*й, окружили туда-сюда в окружении бл*. Я нах*й целый день на иголках. Но мы вошли.

- Ну, молодцы.

- Да нас уже опять окружают, нах*й.

- Еб*нуться нах*й. Х*й его знает че делать. А хули, че делать?

- Ну че-то с*ка. А че там путин? Какие новости? Че говорит-то, с*ка ган*он е*учий?

- Ну говорят, пацанов готовят, дох*я призвали бл*. Сейчас он полмесяца, кто неделю, кто две. Уже по-тихоньку будут отправлять.

- К нам уже приехали. Их вообще нах*й не готовили.

- Ну где-то говорят. Х*й его, Саш. Я не знаю уже бл*ть кому че верить.

- Сейчас от Вознесенского, от Новопетровки нах*й мы откатились, сейчас на Давыдов Брод нас кинули. Окапываемся, х*ли, в лесополке за ночь вторую позицию меняем. Тут, х*ли, арта забивает.

- Сейчас вот эти территории, они же присоединили, сегодня подписали - это уже территория россии. Может, применят нах*й тактичскую авиацию бл*, «лебедей», чтобы нах*й тм все сжечь. Так-то х*й его знает, дох*я их очень. Один к сорока нах*й. вот у вас там на одного сорок, это бл*ть как с китайцами. Не заю почему, дали им собраться, почему не в*бали - это не понятно, но разборки, наверное будут нах*й.