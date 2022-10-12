Компания Metа попала в российский перечень террористических и экстремистских организаций

Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta, признанную экстремистской и запрещенную в России, в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Соцсети, принадлежащие компании, ранее были заблокированы в России.

Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Это следует из данных на сайте ведомства, пишет Forbes.

Тверской суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры признал Meta экстремистской и запрещенной организацией 21 марта. Решение суда не распространялось на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp, поскольку он не занимается публичным распространением информации, но другие продукты платформы — Facebook и Instagram — попали под запрет и были заблокированы Роскомнадзором.

Генпрокуратура объяснила свое ходатайство тем, что Meta причастна к распространению призывов «к совершению насильственных действий (убийств)» в отношении россиян, в том числе военных, и к участию в «массовых беспорядках, сопровождающихся насилием».

Росфинмониторинг также включил в реестр экстремистов и террористов движение «Весна». В сентябре 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга попросила городской суд признать движение экстремистским, объяснив это тем, что его деятельность «направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации».