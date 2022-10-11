Во Франции оштрафовали компанию итальянцев, которые собрали в разы больше грибов за разрешенную норму

Во Франции в регионе Эльзас оштрафовали компанию итальянцев, пойманных на значительном превышении разрешенной нормы сбора грибов-боровиков.

Об этом сообщает Le Figaro с ссылкой на заявление лесной охраны, пишет Европейская правда.

Во Франции в лесах с определенным охранным статусом действуют ограничения на сбор грибов – до 5 литров на человека за сутки.

Случай произошел еще 2 октября. В автомобиле компании, точную численность лиц, в которой не указывают, обнаружили в общей сложности 150 литров грибов, собранных в горном массиве Вогезы.

По французскому законодательству, за сбор более 10 литров на человека за один день возможны штрафы до 45 тысяч евро и даже до 3 лет лишения свободы.

Сотрудники лесничества Эльзаса не уточнили, на какую сумму выписали штрафы нарушителям из Италии.