Туркменистан заблокировал около трети всех IP-адресов мира

Туркменистан расширил список заблокированных ресурсов в Интернете.

Об этом пишет Turkmen News .

Издание отмечает, что на данный момент в стране заблокировано около 1,2 миллиарда IP-адресов. А это почти треть всех существующих в мире (3,7 миллиарда).

Таким образом власти республики хотят сделать автономный национальный интернет, то есть – изолированный от всего мира.

Как результат, интернет-пользователи в Туркменистане не имеют доступа к сервисам VPN. А если появляется новая служба VPN, спецслужбы сразу же закрывают доступ ко всей сети. В то же время, пользователи не имеют доступа ко всем мировым средствам массовой информации и популярным мессенджерам, кроме устаревшего ICQ.

Известно, что в 2021 году власти потратили на оборудование для блокировки интернета более 29 млн. евро. Поставкой этого оборудования занимается румынская NTT DATA Romania SA