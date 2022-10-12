Ермак подтвердил, что первая установка ПВО IRIS-T уже в Украине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что первая установка ПВО IRIS-T уже в Украине.

Об этом он написал в Telegram.

«Начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет. Это только начало, ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит», - заявил Ермак.

Как известно, накануне издание Spiegel сообщило, что во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).

По данным немецкого издания, передача состоялась 11 октября у украинско-польской границы.

Снабжение IRIS-T должно было начаться в ноябре, но 10 октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт анонсировала передачу «в ближайшие дни» после массированного ракетного удара российских войск по территории Украины.

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году.