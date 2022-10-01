Бурят украл камеру наблюдения у жителя Лимана и установил ее у себя дома – теперь собственник видит, что там происходит

Российский оккупант родом из Бурятии во время нахождения в Лимане Донецкой области украл у местного жителя уличную камеру и установил у себя дома. Теперь собственник камеры может видеть все, что она снимает.
Об этом в Instagram Stories рассказал украинский блогер Ян Гордиенко.
По его словам, россиянин обокрал дом его друзей из Лимана. 11 октября украденная камера появилась онлайн и собственник увидел, что она снимает дом жителя Бурятии.
Гордиенко уточнил, что судя по тому, что его друг может получать видео, оккупант не настраивал камеру под себя.
- Это значит, что они ее не настраивали и функцию она никакую не выполняет. То есть они просто поставили камеру в своей квартире для вида, – говорит он.