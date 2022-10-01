ФСБ заявила, что взрыв на Крымском мосту организовал глава украинского ГУР Буданов, задержаны восемь человек

Российская фсб заявила, что задержала восемь подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту, а организатором «теракта» назвала глава ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Заявление фсб распространили росСМИ.

«В рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, заявляют в ФСБ. Также спецслужба совместно с СК РФ установила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», - говорится в сообщении.

В фсб заявили, что взрывное устройство якобы закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонны, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе.

«К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении», - заявили в ФСБ.

Как известно, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого обвалились несколько пролетов одной автомобильной полосы. Также в результате взрыва загорелись цистерны железнодорожного состава, который проезжал в это время по мосту.