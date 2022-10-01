В Берлине под посольством рф разрешили установить уничтоженный российский танк

Подбитый в Украине российский танк разрешили установить под посольством россии в Берлине. 11 октября соответствующий вердикт вынес административный суд немецкой столицы, обязав власти города выдать разрешение.

Об этом сообщает DW.

По всей видимости, танк невозможно поставить напротив посольства на бульваре Унтер-ден-Линден, поскольку тротуар не выдержит нагрузки в 40 тонн. Однако его можно установить недалеко от российского посольства на улице Шадовштрассе, на участке, закрытом для дорожного движения. Стороны могут опротестовать решения в высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

С инициативой установить уничтоженный российский танк выступили организаторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель. Однако в июне власти центрального округа Берлин Митте отказали им, мотивируя свое решение тем, что в подбитом танке «наверняка погибли люди», поэтому его выставка «неуместна». Кроме того, как посчитали районные чиновники, эта акция касается внешнеполитических интересов Германии, поэтому разрешение на ее проведение может быть выдано только с одобрения федерального правительства. Позже они заявили, что в этом случае речь не идет об искусстве, и указали на опасность возникновения проблем с пешеходным и дорожным движением из-за ожидаемого скопления людей вблизи памятника.

Суд пришел к выводу, что не имеет значения, эта акция является искусством, или нет, поскольку речь идет о свободе выражения мнений. По мнению судей, выдаче разрешения не препятствуют какие-либо опасения относительно нарушения дорожного движения, поскольку участок улицы, на которой планируется установить обломки танка, и так закрыт для автотранспорта. Поскольку подбитый танк должен простоять всего две недели, его установка не повлияет на архитектурный облик квартала. Судьи также отметили, что соображения пиетета и внешнеполитических интересов Германии не относятся к «дорожному праву», опираясь на которое власти округа должны были рассматривать заявку.

Ранее в поддержку этой акции выступил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Разрушенная российская военная техника, установленная в центре Берлина, даст немцам ощущение жестокой войны на уничтожение», – подчеркнул он.

Он также обратился к главе Берлина Франциску Гиффай с просьбой разрешить ситуацию.

Напомним, как в центре Киева организовали «парад» сожженной техники российских оккупантов.