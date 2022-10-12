Канада отправит в Польшу еще 40 инструкторов для обучения украинских саперов

Канада отправит еще 40 военных инженеров, чтобы помочь Польше с подготовкой украинских военных.

Об этом пишет Reuters.

«В ближайшие недели Канада отправит 40 боевых инженеров в Польшу, чтобы помочь польским силам с обучением украинских саперов инженерной разведке, обращению со взрывчаткой, минированию и разминированию», – заявила министр обороны Канады Анита Ананд на пресс-конференции в Варшаве.

По ее словам, дополнительная миссия дополнит подготовку новых украинских новобранцев в Великобритании и обучение украинского персонала использованию гаубиц M777, предоставленных украинцам Канадой.

Ананд также осудила недавнюю массовую ракетную атаку на украинские города 10 октября.

«Канада искренне осуждает эти жестокие удары по гражданским объектам и инфраструктуре. Эти удары являются военным преступлением», – сказала она.

Ранее сообщалось, что канадские специалисты возобновили тренировки бойцов ВСУ , которые проходят обучение в Великобритании.