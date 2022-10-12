«Пособирали шарамыг-калек»: Оккупанты недовольны, что россия не подготовилась к проведению мобилизации

Оккупационные войска так называемых «Л/ДНР» возмущены проведением мобилизации в россии. Боевики жалуются, что новоприбывшие воюют без шлемов и бронежилетов.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

По словам оккупантов, они не понимают, зачем в россии ввели мобилизацию.

— Я не знаю, что они мобилизацию ввели. Надо было взять армию 1 миллион 150. 150 там у вас. Взяли бы весь миллион завели, а вот этих, вот которых мобилизовали, выставили на границах, если так сильно переживают, - говорит один из них.

Второй оккупант в свою очередь считает, что россия не подготовилась к проведению мобилизационных мероприятий.

— Но надо было это делать заранее. Надо было готовить, а не то что они насобирали шарамыг-калек без ничего блин, без касок, без бронежилетов и погнали блин. Надо было сразу мобилизацию проводить и у нас, и у них. А они деб*ли, - заявил оккупант.

Напомним, в России мигрантов обманом заставляют подписывать контракты на военную службу.