«Украинская команда» объявила срочный сбор на средства обогрева для украинских защитников, которые пошли в контрнаступление

Волонтерский штаб «Украинская команда» открыла новый сбор для пошедших в контрнаступление защитников.
Об этом говорится в сообщении штаба.
«Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали», - говорится в сообщении Волонтерского штаба.
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