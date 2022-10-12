«Украинская команда» объявила срочный сбор на средства обогрева для украинских защитников, которые пошли в контрнаступление

Волонтерский штаб «Украинская команда» открыла новый сбор для пошедших в контрнаступление защитников.

Об этом говорится в сообщении штаба.

«Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали», - говорится в сообщении Волонтерского штаба.