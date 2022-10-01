На «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, когда в дома горожан начнут подавать тепло

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает подготовку к началу нового отопительного сезона, который начнется, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет + 8 градусов Цельсия и ниже.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятии отмечают, что раньше с наступлением «сакральной даты» 15 октября все знали, что в домах включат централизованное отопление независимо от температуры на улице, однако Украина давно отошла от подобного и экономит энергоресурсы, ведь когда на улице +16, согласитесь, теплые батареи ни к чему.

«Сейчас согласно действующему законодательству отопительный период начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет + 8 градусов по Цельсию и ниже. После решения исполкома Николаевского городского совета о начале отопительного сезона предприятие начинает запуск котельных. К примеру, в предыдущие годы пуск тепла производился в начале ноября», - говорится в сообщении.

Несмотря на продолжающуюся военную агрессию россии, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» готовится к отопительному периоду.

«Знаем, что легко не будет, поэтому советуем и вам быть готовыми к разному течению событий. С абсолютной верой в ВСУ уверены, что Победа уже очень близка. Держим свой фронт. Советы как уменьшить теплопотери в квартире по ссылке» , - добавили на ОКП.

Напомним, ранее мэр Александр Сенкевич сообщил, что отопительный сезон может начаться 1 ноября.