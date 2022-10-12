Родственники защитников «Азовстали» обсудили с президентом ПАСЕ варианты возвращения пленных

Ассоциация семей защитников «Азовстали» обсудила с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом варианты возвращения защитников Мариуполя из российского плена домой.

Об этом ассоциация сообщает в Telegram.

«Продолжается рабочая поездка Ассоциации семей защитников «Азовстали» и полка «Азов» в Европу. Сейчас наша делегация в составе сестры недавно освобожденного из плена начальника штаба «Азова» Богдана Кротевича «Тавра» Сандры Кротевич, супруги пленного защитника «Азовстали» Лилии Ступиной и заместителя командира «Азова» Сергея Цисарука «Мольфара» проводит встречи во французском Страсбурге», - говорится в сообщении.

Представители делегации после выступления перед политическими группами ПАСЕ встретились с Коксом.

На встрече были обсуждены текущие вопросы, волнующие родственников военнопленных из «Азовстали». В частности, поднимались вопросы отсутствия мониторинговых миссий в местах удержания бойцов, гарантированных Женевской конвенцией, а также варианты скорейшего возвращения героев «Азовстали» домой.

Кроме того, делегация предложила разные варианты помощи со стороны Европы в вопросах обмена военнопленными. В ассоциации надеются, что они будут приняты чиновниками во внимание.

Напомним, что 21 сентября прошел обмен пленными, Украина вернула 215 защитников «Азовстали», в том числе 50 морпехов. Среди них и генеральный директор «Украинской Медиа Группы» Артем Дыбленко.