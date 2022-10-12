Украина получила дополнительные квоты на международные автоперевозки в 2023 году

Украина для осуществления международных автоперевозок получила 100 дополнительных базовых квот на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Эти квоты позволят беспрепятственно выполнять перевозку грузов автомобилями по территориям стран-участниц системы многосторонней квоты разрешений ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

«Всего в следующем году у Украины будет 475 базовых квот. Это на 27% больше, чем мы имели в 2022 году и несколько последних лет. Такое решение было окончательно принято накануне Группой автомобильного транспорта Международного транспортного форума в Париже. Дополнительные квоты позволят улучшить экспортную способность Украины и позволит сохранить стабильные цепи поставок товаров между нашей страной и странами-участницами ЕКМТ», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в этом году Украина заключила с ЕС соглашение о транспортном безвизе. Благодаря этому без специальных разрешений украинские перевозчики имеют право осуществлять только двусторонние и транзитные перевозки в 27 европейских стран.

«Разрешения ЕКМТ нужны перевозчикам, осуществляющим рейсы в 52 страны-участницы ЕКМТ. Они дают возможность осуществлять не только двусторонние и транзитные перевозки грузов, но и их транспортировку из/в третьих стран», - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину значительная часть товаров экспортируется автомобильным транспортом. К примеру, в сентябре физический объем такого экспорта составил 1,4 миллиона тонн.