В «Укрэнерго» призвали ограничить электропотребление в утренние и вечерние часы

В «Укрэнерго» просят благоразумно потреблять электроэнергию утром – с 8 до 11 часов, и вечером – с 17 до 23.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Сегодня уже с восьми утра Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера. Поэтому диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужденно применил ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях. Сейчас главная причина ограничений потребителей – необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников «Укрэнерго» было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами. Следовательно, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений», - пояснили в компании.

«Укрэнерго» просит днем не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда потребление больше всего – свести к минимуму пользование электричеством.