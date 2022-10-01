В Киеве снесли самый старый бюст поэта Александра Пушкина

В Киеве снесли один из памятников поэту Александру Пушкину, который был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе.

Об этом сообщил соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков в Facebook.

«Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову под псевдо «Бук» – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что бюст установили в 1899 году к столетнему юбилею поэта и был старейшим в Киеве. На установление бронзового памятника деньги собирали преподаватели и ученики 5-й мужской гимназии. Бюст работы скульптора База привезли из Петербурга. На пьедестале была надпись: «Александру Сергеевич Пушкину Киево-Печерская Гимназия. 1799. 26 мая 1899».

Поздняков отметил, что в Киеве еще есть восемь объектов, посвященных Пушкину:

- памятник на проспекте Победы, 40;

- памятник на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина – улица Черновола, 37-А;

- памятник на территории Музея быта Киева первой половины XIX ст. - улица Кудрявская, 9;

- мемориальная доска на улице Михаила Грушевского, 14;

- бюст в вестибюле станции метро «Университет»;

- бюст на фасаде здания на улице Константиновская, 16;

- бюст в помещении Национальной библиотеки им. Вернадского на проспекте Голосеевский, 3;

- изображение на арке галереи писателей перед входом в Национальную библиотеку Украины для детей на улице Януша Корчака, 60.

Напомним, депутаты Одесского горсовета не поддержали снос памятника Екатерине II – мэр Труханов не голосовал.