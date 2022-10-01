Искусственный интеллект научили взламывать пароли с помощью тепловизора

Специалисты из Шотландии разработали систему, умеющую взламывать пароли с помощью тепловизора и искусственного интеллекта.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на CTV News.

ThermoSecure анализирует тепловые следы, которые оставляют пальцы на клавиатуре компьютера или экране телефона. Это позволяет обнаружить места, которых касались недавно, и распознать, в какой последовательности использовались буквы, цифры и символы. Искусственный интеллект обучали с помощью 1500 тепловых изображений недавно использованных клавиатур.

ThermoSecure распознал 86% паролей, тепловое изображение которых было сделано через 20 секунд после ввода, 76% – через 30 секунд, 62% – через минуту. Эксперимент также доказал, что длинные пароли более надежны. Через 20 секунд после ввода ThermoSecure узнал 67% паролей из 16 символов, 82% – из 12 символов, 93% – из восьми, 100% – из шести символов. Скорость печати тоже повлияла на взлом паролей. Через 30 секунд система распознала 92% набираемых медленно паролей и лишь 80% тех, которые печатали быстрее.