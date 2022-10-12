В МАГАТЭ заявили, что после утренних обстрелов удалось восстановить на ЗАЭС внешнее энергоснабжение

На Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение, которое было отключено в результате утренних обстрелов удаленной подстанции.

Об этом пишет в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, ЗАЭС второй раз за последнюю неделю потеряла внешнее электроснабжение. Функцию ядерной безопасности и защиту поддерживали дизельные генераторы.

«Наша команда на месте сообщила, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено. Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильна ситуация. Нам нужна зона защиты как можно быстрее», – пишет Гросси.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов со стороны российских военных 12 октября была повреждена подстанция «Днепровская», из-за чего Запорожская АЭС снова оказалась обесточенной. На станции включились дизель-генераторы.