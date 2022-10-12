Гайдай заявил, что после деоккупации Луганщины люди смогут проверить свои дома, но оставаться там не разрешат: «Полностью разрушена система отопления»

После деоккупации Луганской области люди не смогут остаться в своих домах на зиму, потому что в регионе полностью разрушена система отопления из-за постоянных обстрелов россиян.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время телемарафона.

По его словам, люди уезжают из оккупированных городов в сельскую местность, где занимают пустые дома, чтобы перезимовать в тепле.

— После деоккупации мы, скорее всего, дадим возможность людям приехать проверить свои дома и квартиры, но не будем давать возможности оставаться там, поскольку за четыре месяца ежедневных обстрелов вся система отопления разрушена. Восстановить ее за пару месяцев невозможно абсолютно, — сказал он.

При этом Гайдай добавил, что подготовка к зиме все равно идет - готовят буржуйки, теплые вещи, работники ГСЧС готовят палатки, где можно будет погреться, с лесниками оговорен вопрос рубки деревьев, чтобы давать людям дрова, эти места сейчас разминируют саперы.

Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед, а оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны.

Напомним, в Николаевской области будут развозить дрова по домохозяйствам для отопительного сезона.